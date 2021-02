"Como 'France Football' no dio el Balón de Oro, quiere llamar la atención con Messi"

Rivaldo, histórico delantero del Barcelona y embajador de Betfair, volvió a hablar sobre la relación de Leo Messi y la prensa. Esta vez, para criticar la portada de 'France Football' en la que aparece un montaje del argentino vestido del Paris Saint-Germain.

Para el brasileño, con la eliminatoria de octavos de final de la Champions League en el horizonte, este no era el momento adecuado: "Es una portada muy incorrecta e irrespetuosa con el Barcelona, especialmente cuando apenas queda apenas una semana para que los dos se midan en la Champions. Y no solo es irrespetuosa con el club, sino también con el propio Messi, que podría salir dañado de todo esto".

"Imaginemos que el Barcelona pierde esta eliminatoria contra el PSG. Muchísimos hinchas e incluso puede que la prensa puedan argumentar que Messi no estaba al 100% comprometido con el equipo por todo esto del interés del PSG. La presión que va a tener Messi va a ser gigantesca", relató Rivaldo.

"Es una provocación innecesaria de 'France Football' y un claro error, porque es una publicación muy respetada en todo el mundo. No veo qué ganan con esto. Claro que es parte del mundo del fútbol y ya lo hemos visto en casos recientes con el Barcelona, cuando por ejemplo fichó a Griezmann o a Braithwaite, pero a mí lo que me enfada es el 'timing', es que esto se publique cuando no falta nada para este partido", agregó.

El ex azulgrana le dio otro 'tirito' más a la revista francesa: "France Football' no ha dado el Balón de Oro en 2020 y quizá ahora estén intentando captar algo de atención, pero para una revista tan, tan reputada, sinceramente no creo que fuera el momento adecuado".

Continuando con la actualidad del Barcelona, Rivaldo volvió a defender a Ronald Koeman: "Todos esperábamos que la misión de Koeman para gestionar esta plantilla sería complicado, porque el club está en una fase muy turbulenta, pero la verdad es que lo está haciendo bien y hay que felicitarle por su trabajazo".

Además, alabó a Frenkie de Jong, al que está viendo al fin al nivel esperado: "El otro día, ante el Betis, se lesionó Araujo y tiró de De Jong en una posición que no era la suya. Pues funcionó a la perfección con un 100% de pases acertados. Ahora sabemos que es una opción de emergencia para esa posición. Koeman es inteligente y con sus decisiones inesperadas está solventando estos problemas y sacando lo mejor de los jugadores en cada momento".

El Real Madrid, Zidane, Mbappé...

No solo habló del FC Barcelona. Rivaldo también analizó lo que sucede en el Real Madrid y se refirió a las críticas a Zinedine Zidane: "El otro día se enfadó en rueda de prensa. No se está siendo justo con él, con su currículum y con sus éxitos recientes. No se lo merece. Logró ganar LaLiga en un esprint final de temporada magnífico. Normal que esté cansado. No me extrañaría que terminara la temporada con algún título y que se marchara dejando de nuevo a club en lo más alto".

Sobre el fichaje de Mbappé, no lo tiene tan claro: "Hay muchísimos rumores que colocan a Mbappé en el Real Madrid, pero él mismo ha dicho que es feliz en París con Neymar y que quiere conseguir más títulos en el club. Si a eso le añadimos la opción de que Messi llegue la próxima temporada, no me extrañaría que se quedara más tiempo. Yo no espero que fuerce su salida para España, al menos en el corto plazo".

Por último, Rivaldo trató de ponerse en la piel de Sergio Ramos: "Tendrá tiempo para pensar, le dará más opciones para reflexionar. Y lo necesita porque necesita ponderar muchos factores. Aunque Sergio es feliz en el Real Madrid, quizá esté pensando en preparar una nueva aventura fuera, un nuevo reto para su exitosa carrera".