"Cómo le vas a decir pecho frío a Messi, tiene dos huevos gigantes"

Daniele de Rossi no pudo cumplir su deseo de triunfar en Boca Juniors como jugador, pero reconoció este miércoles que algún día volverá al equipo, aunque sea como técnico.

El centrocampista charló con 'La Nación' y sorprendieron sus palabras sobre Leo Messi: "Cómo le vas a decir pecho frío a Messi, que tiene dos huevos gigantes. Hay gente que tiene el coraje de decirle pecho frío a Messi detrás de una computadora, y después ni tiene los huevos de pedirle a su mujer el mando de la tele para cambiar de canal".

De Rossi comparó el título de Italia en 2006 con las finales perdidas por Leo en los penaltis: "Él perdió dos finales de Copa América por penales, y yo soy campeón del mundo por penales. Mira, él es un pecho frío en Argentina y yo soy un héroe junto con mis compañeros por haber ganado el Mundial del 2006. ¿Y cuál es la diferencia? Cinco centímetros".

El ex jugador italiano no esquivó la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo. "Futbolísticamente no hay nada más que explicar, se acabaron las palabras. Hay otros muy buenos, como Ronaldo, que puede ser comparable desde los números, los goles y trofeos, pero después hay una cuestión de placer, y a mí me gusta ver a Messi".