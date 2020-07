¿Cómo pasó Giroud de ser un descartado a titular indiscutible? Él mismo responde

La desesperación se apoderó de Giroud en los inicios de esta campaña con el Chelsea. El delantero francés no empezó a jugar hasta el mes de febrero, cuando cambió todo para él con Frank Lampard. Desde entonces, antes y después del confinamiento, casi no se ha movido del once.

En una entrevista con 'L'Équipe' es el propio ariete el que analizó su situación y trató de explicar cómo logró cambiar de estatus en el club 'blue' en un corto periodo de tiempo gracias a su giro con Lampard.

"Después de la ventana de traspasos de invierno, él me aseguró que me daría una oportunidad y lo hizo. Tuve una y la aproveché. Aguanté, decidido a permanecer aquí. Y después del confinamiento el entrenador no cambió conmigo. Siguió confiando en mí", decretó el francés.

Giroud, que llegó a estar a un paso de abandonar la entidad, es ahora el delantero preferido de Lampard. Trabajó ese cambio de rol en el equipo día a día.

"Todas las mañanas iba a la oficina de Lampard antes del entrenamiento para hablar, para repetir mi deseo de que quería irme porque no estaba con mi situación. Él dijo que me entendía, pero que necesitaba un sustituto. Era bastante extraño porque en ese momento había pasado a ser el número tres -en cuanto a delanteros-. Mantuvimos buenos intercambios de palabras y aprendimos a conocernos mejor. Tenía que confiar en él, sabes que soy creyente", deslizó el delantero.

Pese a perderse gran parte de la temporada, Giroud acabó con diez goles en 23 partidos, salvando así su año y demostrando a Lampard que los dos estaban equivocados: su sitio es el Chelsea. Por delante tiene todavía esa final de FA Cup frente al Arsenal.