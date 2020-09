"¿Cómo te llamas?", "¿a qué te dedicas?": revelan el supuesto examen de Luis Suárez

No cesa la polémica alrededor del examen de italiano que hizo Luis Suárez el pasado 17 de septiembre. El delantero quiso ir a la Juventus, pero la burocracia y la falta de acuerdo para rescindir con el Barça acabaron mandándolo al Atlético de Madrid. Pese a ello, la policía italiana sigue investigando el asunto.

El delantero uruguayo viajó a Perugia para someterse a la prueba del B1 de italiano, pero se estudian las posibles irregularidades en el examen, cuyas preguntas han sido filtradas por el 'Corriere della Sera'.

Algunas de estas cuestiones son realmente básicas y, siempre según las autoridades italianas, eran supuestamente conocidas de antemano por el entonces futbolista del Barcelona.

Se le preguntaron cuestiones como su nombre, al que respondía en italiano "soy Luis Suárez y soy uruguayo". También por una ciudad italiana, a la que respondió "Turín".

Otra pregunta: "¿A qué te dedicas?". La respuesta del charrua: "Soy futbolista y llevo seis años en el Barcelona". Además se le pusieron ejercicios de identificar con fotografías de una sandía o un superemercado.

El rector de Perugia se defiende

Entretanto, el rector de la Universidad Estatal de Perugia Maurizio Oliviero quiso defenderse ante las acusaciones de haber pactado el examen para no poner en peligro el fichaje de Luis Suárez.

"Estoy amargado y sorprendido: no puedo darme una explicación de cómo me convertí en noticia. Terminé en la picadora de medios por dar información burocrática, por una simple cortesía institucional. Ni siquiera conozco a Paratici , lo escuché durante seis segundos en el altavoz durante una llamada telefónica", aseguró.

"De un conocido mío que forma parte de la plantilla de la Juventus que me pregunta si en el Statale existe la posibilidad de realizar el examen para la certificación de conocimientos de lengua italiana. Necesita esta información a petición del séquito de un jugador. Le respondo que está confundido, que no es el Statale el que tiene estos cursos, pero que puedo ponerlo en contacto con la otra Universidad de Perugia", añadió en palabras para 'TuttoSport'.

"Llamo al rector y luego a Olivieri (director general de la Universidad per Stranieri), a quien conozco desde hace años, a quien le digo que es una buena oportunidad para dar prestigio a la ciudad. Y los puse en contacto", continuó narrando Oliviero.

Y preguntado por esas supuestas presiones de la Juventus, lo negó: "Absolutamente no. No he recibido ninguna solicitud, expresa o implícita. La frase 'con este delantero ganaremos la Champions' se me pudo haber escapado, pero era una broma, en ese momento hablaba como aficionado".

Por último, habló de las escuchas telefónicas: "¿Ayudar a Suárez? Me refería al apoyo en los cursos, sentí que tenía que estar disponible para los profesores para que se pudiera preparar. Nunca he pensado en facilidades de forma ilegal".