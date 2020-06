La comparación entre Arthur y Pjanic: ¿quién es mejor?

Una de las operaciones 'bomba' del mercado de verano será la que protagonicen Pjanic y Arthur. Son ya varias semanas las que los clubes llevan trabajando en darle forma y realidad a esta posibilidad que, según 'ESPN', está a punto de alcanzar el final más deseado.

Arthur pasará a jugar junto a Cristiano Ronaldo y compañía y Pjanic se enfundará la elástica azulgrana para compartir vestuario con Messi. Cambios radicales en dos jugadores parecidos y con la misma ubación sobre el terreno de juego, por lo que prácticamente será hombre por hombre.

La máquina de 'ProFootballDB', el laboratorio estadístico de BeSoccer, ha sacado a la luz una gráfica que compara el juego de Pjanic, de blanco, y de Arthur, de rojo, durante esta temporada y con todas las competiciones incluidas.

Los datos dicen que el bosnio completa el 91% de pases en un partido, mientras que Arthur cuenta con el mismo número. En pases largos pierde Pjanic con un 61,55% frente a un 66,67%.

Donde se observa una mayor diferencia es en los balones recuperados, puesto que Pjanic está teniendo un papel más defensivo con ocho recuperaciones, mientras que Arthur se queda con solo tres, rozando las cuatro.

En los duelos aéreos ganados también arrasa el de la Juve con un 52.28 frente a los 25 del brasileño. En cuanto a los goles, un 0,10 para Pjanic y un 0,24 para un Arthur que está en su mejor temporada de cara a portería con cuatro goles y cuatro asistencias hasta la fecha.

En definitiva y a modo de resumen, son jugadores que no tienen grandes diferencias entre ellos, siempre contando lo hecho este curso, y se valoran las pequeñas diferencias.

Es decir, Pjanic le aportará más en la faceta defensiva al Barcelona, aunque es un jugador más vertical que Arthur. El mediocentro brasileño le dará a la 'Vecchia Signora' factores tan importantes como la juventud, ya que hay una diferencia de siete años entre ambos.

De Arthur se esperaba más y él lo sabe, por eso lo de haber estado muy reacio a este cambio. El futbolista 'culé' ha sido criticado en diversas ocasiones por ser un jugador demasiado plano y con una falta de ingredientes como el riesgo y la verticalidad, pues prefiere buscar el pase más horizontal y fácil que poder rifar el balón.

"Arthur juega con demasiada timidez. No lo he visto a su nivel y eso los grandes jugadores no se lo pueden permitir", opinó hace poco una voz autorizada como la de Ángel Cappa.