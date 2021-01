Comparan a Mourinho con un dictador por su trato a Dele Alli

Parece que es cuestión de días que Dele Alli abandone el Tottenham con el probable destino del PSG. Es verdaderamente sorprendente que un jugador que era una de las grandes estrellas de Europa, y al que los 'spurs' no querían soltar por nada del mundo, ahora no cuente y vaya a marcharse por una cantidad relativamente baja.

La culpa de todo la tiene la mala relación del inglés con José Mourinho. El luso apenas le ha dado oportunidades y Stan Collymore, ex futbolista, comparó al técnico con un dictador en su columna semanal del 'Daily Mirror'.

"Para Dele Alli, quedarse fuera del equipo por Gelson Fernandes ha sido el insulto definitivo. Alli puede ser muchas cosas, pero no es un mal profesional. Puedes pensar que no ha jugado suficientemente bien, que es vago entrenando, pero, si crees que uno de los mejores jugadores de la mejor generación de la historia del Tottenham merece estar por detrás de alguien que no ha hecho nada por el club... Es imperdonable lo que ha hecho Mourinho", detalló.

Collymore, eso sí, le puso gran parte de culpa al inglés, aunque insistió en que la situación se podía haber redirigido de una forma diferente: "Alli ha hecho méritos para ser criticado. Es un niño grande y Mourinho le ve entrenar todos los días y, obviamente, ve algo que no le gusta. Normalmente, un entrenador te diría: 'Mira, no eres mi tipo. Habla con tu agente y con una buena oferta puedes irte'. Pero poner a Gelson Fernandes en el banquillo por delante de Alli es un acto hostil para decir que quiere que se vaya ya".

Al ex jugador no le gusta que Mou sea así con sus chicos. "Es la venganza de siempre con Mourinho. No le basta con decir las cosas. Tiene que restregarlo cada poco tiempo. Mientras funcione, tendrá a sus seguidores comiendo de su mano, pero todo peude cambiar. Los jugadores tienden a ser ovejas ante un dictador como él, pero nunca olvidan".