"Compararme con Xabi Alonso era presionar a un chico de 17 años"

Pedro Chirivella vive su primera experiencia como profesional fuera del amparo del Liverpool. En verano se fue al Nantes, en el que ha ido perdiendo pero mientras el equipo caía en una crisis de resultados. Este sábado atendió al diario 'AS' para hacer balance y reivindicarse.

El centrocampista valenciano se fue joven a la cantera 'red' y llegó a debutar con el primer equipo con 18 años. Tras un par de cesiones en el Go Ahead Eagles y el Willem II volvió a las categorías inferiores del Liverpool, tuvo algunos minutos con Klopp y en verano decidió marcharse.

Por aquello de ser mediocentro y estar en el Liverpool se le comparaba con Xabi Alonso, pero no le sentaba demasiado bien. "Ese tipo de comparaciones son fáciles. Un mediocentro español que jugó en el Liverpool, estaba en las inferiores de la Selección… Lo fácil es comparar, pero no me gusta nada de nada. Porque es meter presión a un chico de 17 años que es muy joven y Xabi Alonso lo había hecho todo con el Liverpool, Real Madrid o la Selección".

De su etapa en el Nantes, así habló: "Está siendo complicado tanto deportiva como personalmente. Empecé bien la temporada, con confianza y jugando todos los minutos prácticamente. Fui perdiendo poco a poco confianza y el nivel de juego que había adquirido durante los primeros meses y está siendo complicado por la situación del club y personal, ya que no estoy contento con lo que estoy haciendo".

Lo más duro ha sido lo personal. "Han sido meses complicados con la pérdida de mi abuelo, que tuvo un accidente y falleció hace dos semanas. Y encima está el COVID, que no me ha dejado ir a España como me gustaría y es una situación particular para todos", lamentó Chirivella.

Ahora ha tomado las riendas del Nantes Raymond Domenech: "Llevamos prácticamente tres entrenadores en un mes con Gourcuff, Collot, el segundo de Gourcuff y ahora el nuevo míster. Esperemos que sea la definitiva y el equipo empiece a ganar, ya que somos un grupo de jugadores jóvenes con talento y nos falta ese pasito todos juntos para remar por el mismo camino, ya que se nos puede hacer un año muy largo y el club y los aficionados, que son de los mejores de Francia, no se lo merecen".

¿Cree en la salvación?: "Por supuesto que confío. Creo que tenemos jugadores muy interesantes. Creo que hemos demostrado en ciertos momentos de partidos que podemos ser un equipo fuerte, pero lo que falta es remar todos para el mismo sitio, juntarnos, tener claro que es un año largo y difícil, pero tengo confianza plena y estoy seguro de que sacaremos resultados".