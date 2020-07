Compararon a Gallardo con Zidane: "Es más fácil dirigir al Madrid que a Chacarita"

Zinedine Zidane es uno de los entrenadores más contrastados del fútbol europeo y Marcelo Gallardo, del sudamericano. Por ello, tras las palabras de Vicente Del Bosque, fue Menotti el que quiso opinar sobre ambos en sus respectivos clubes.

Campeón de casi todo en Sudamérica con River, Copa Libertadores incluida, el 'Muñeco' Gallardo se ha ganado los elogios por su buen trabajo y el gran juego que es capaz de desplegar pese a sus recursos.

Una autoridad como Menotti siguió el mismo guion que Del Bosque para hacer ver que el entrenador del 'Millonario' está más que preparado para dar el salto al Viejo Continente.

"Que Gallardo puede dirigir al Real Madrid no tengo dudas, pero no creo que Zidane pudiese entrenar a River. Es diferente, no porque uno sea mejor que le otro. Gallardo conoce el mundo europeo, tiene experiencia como futbolista, recorrido de Selección... hace seis años que está en River haciendo una buena tarea y puede elegir donde quiera", aseguró el director Nacional de Selecciones de la AFA en su charla con 'TyC Sports'.

Y ahí subrayó la que él piensa que es la diferencia: "El fútbol argentino es más complejo, muy difícil. Es mucho más fácil dirigir al Real Madrid que a Chacarita -de la segunda categoría de Argentina-".

"Esos equipos grandes están lleno de buenos futbolistas. En Argentina, cuando aparece un buen jugador te lo venden. ¿Cuántos equipos armó Gallardo en River? No es que los reinventara por malos resultados, todo lo contrario. Hasta ganando se hace difícil mantener un equipo en Argentina. En el Madrid es todo lo contrario: puede elegir a los jugadores que quiera, tiene una plantilla de grandes jugadores...", recordó Menotti.