"¿Compartir equipo con Messi? No podría pedirle más al fútbol"

El futuro de Leo Messi está en el aire desde hace meses. La continuidad del astro en el FC Barcelona, con el que acaba contrato esta temporada, no está asegurada y muchas informaciones sitúan al PSG tras los pasos del astro argentino.

La llegada del crack de Rosario al Parque de los Príncipes supondría un enorme salto de calidad para la plantilla gala y, de paso, todo un alegrón para uno de sus componentes: Ángel di María. Y es que el 'Fideo' se muestra muy ilusionado ante esta posibilidad.

"Siempre tuve la ilusión de jugar con él en un club, tenerlo todos los días. Cada vez que vamos a la Selección Argentina se me hace muy poco", aseguró en 'TyC Sports' al tiempo que recordó que estuvo cerca de compartir vestuario con Leo en el Barça.

"Tuve, en su momento, oportunidades de ir al Barcelona y no se pudo. Parece que hay otra opción, pero a mí se me termina el contrato aquí. No sé qué puede llegar a pasar, pero me encantaría y sería muy feliz. Tuve la posibilidad de jugar con Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Jugar con Leo... podría retirarme tranquilamente", explicó.

Por último, Ángel bromeó sobre el posible fichaje del astro con una anécdota de su esposa. Mi mujer me dijo 'si llega a venir Leo, nos quedamos por lo menos y le haces el asado'. Ya con eso te digo todo. Sería lo máximo. No podría pedirle nada más al fútbol", sentenció.