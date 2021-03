"Compartir momentos con Messi es algo increíble; ojalá siga"

El FC Barcelona afrontará el último cuarto de temporada absolutamente lanzado. El conjunto catalán parece haber encontrado el rumbo gracias al buen hacer de Ronald Koeman y de jugadores como Leo Messi, Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé y, por supuesto, Pedri.

El futbolista canario está siendo una de las grandes revelaciones del curso. Llegó como promesa el pasado verano y, a día de hoy, todo el mundo piensa en él como titular indiscutible en el cuadro catalán gracias a un excelso rendimiento que le ha abierto las puertas de la Selección Española.

"He empezado con buen pie. Ramos me dio la bienvenida y me ha dicho que disfrute la experiencia. Esperaba con ganas este momento de ser convocado. Tengo suerte de estar aquí y voy a disfrutar con ello", aseguró el jugador en una entrevista concedida a 'Marca' en la que habló de cómo lleva ser titular en el Barça y ser internacional con tan solo 18 años.

"Lo importante es vivirlo todo con naturalidad y de cara. Dentro del campo debo ser yo mismo porque estoy haciendo lo que me gusta y me divierte. Así todo sale y saldrá mejor. Aquí todavía no he hablado con Luis Enrique para saber cómo juega, pero yo debo seguir rindiendo y actuando como hasta ahora", explicó.

El Barça, lanzado a por la Liga

El talentoso jugador habló también del gran momento que atraviesa un Barça que, tras meses de dudas e inestabilidad, ahora es una balsa de aceite que tiene posibilidades de cerrar la presente campaña con la conquista de un doblete.

"Veo muy bien al equipo. Estamos jugando muy bien con los cinco defensas. Nos hemos sabido adaptar. Si seguimos así más tiempo, podemos optar a la Liga", confesó un Pedri que explicó lo que supone jugar cada partido junto a Leo Messi.

"Disfruto de cada momento. Es así en los partidos y en los entrenamientos. Compartir momentos con él es algo increíble. Siempre sabe lo que hace. Ojalá se quede en el Barça. En el campo, él siempre me ha buscado y yo también a él", comentó sobre su especial conexión con el astro argentino antes de analizar la pelea por el título.

"El Atleti va primero y no nos podemos olvidar del Real Madrid. Tenemos que ganar todo y esperar al menos un pinchazo del líder. Ahora viene pronto un 'Clásico', que siempre es un duelo especial. Seguro que será un partidazo", explicó.

Modric y Benzema, los rivales que más le han impactado

Por último, Pedri habló de su sueño de estar en la próxima Eurocopa junto a su amigo Ansu Fati, de cómo le ha marcado en estos meses Ronald Koeman y también del rival que más le ha impresionado desde que debutó en Primera División con el conjunto azulgrana.

"Ahora Ansu atraviesa un momento muy duro. Ojalá podamos estar los dos en la Eurocopa. Hay que ir paso a paso. Primero toca recuperarse. ¿Koeman? Creo que al fin y al cabo la gente joven está poniendo un pie sobre la mesa y demostrando que estamos trabajando bien. Nos queremos comer el mundo y es lo que tenemos que hacer", argumentó.

"En cuanto a rivales, los que más me han impresionado han sido Benzema y Modric. Me gustan y tienen mucha calidad. También Malsa del Levante. Le conocía de jugar contra el Mirandés en Segunda y me parecía un '6' muy bueno. No sabía por dónde se iba a girar. Me encanta ver jugar a los mediapuntas. Siempre aprendo de ellos", sentenció.