Competición confirmó la amarilla a Modric

El Comité de Competición ha acordado rechazar las alegaciones presentadas por el Real Madrid y confirmar la tarjeta amarilla mostrada al croata Luka Modric en el partidode LaLiga Santander del pasado sábado ante el Celta en Balaídos.

El club blanco señaló en su escrito que la redacción escrita en el acta del colegiado andaluz Mario Melero López no se ajusta con lo que ocurrió, ya que entiende que fue "amonestado tras tener la posesión del balón y realizar un pase lateral", se resbaló y fue "el jugador contrario en que impacta con él", sin que se produjera "en modo alguno un derribo" del jugador del Celta y "menos de forma temeraria".

El Comité entiende que no concurre ninguno de los supuestos para entender que hubo un error en el acta arbitral, ya que "derivándose de forma patente de las imágenes aportadas la existencia de contacto entre el jugador amonestado y el jugador adversario en el lance de juego al que se refiere el acta, no puede este Comité considerar desvirtuada la presunción de veracidad de la misma"

"Siendo en todo caso la apreciación de si concurre o no una acción temeraria y si hay o no un derribo punible cuestiones en las que el criterio técnico del colegiado no puede ser sustituido por el muy respetable que sostiene dicho club o por el que pudiera tener el propio Comité", por lo que desestima las alegaciones y confirma la amonestación en virtud del artículo 111.1a del Código Disciplinario con una multa accesoria al club de 180 euros en aplicación del artículo 52.