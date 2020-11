Competición estudia sancionar a Koeman por su crítica al VAR tras el 'Clásico'

El Real Madrid venció frente al Barcelona en el primer 'Clásico' de la temporada. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane, con el 1-1 en el electrónico, se volvió a adelantar en el marcador con un gol desde los once metros.

Clément Lenglet agarró a Sergio Ramos, el colegiado pitó el penalti tras consultar la acción en el VAR y todo el barcelonismo explotó. Incluso el entrenador del combinado azulgrana, Ronald Koeman.

"No entiendo la decisión del árbitro, solo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona. Decisiones siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado", manifestó en 'Barça TV' al término del encuentro.

La Real Federación Española de Fútbol pidió una sanción para el técnico neerlandés por sus críticas al arbitraje y, según informaron desde la 'Cadena SER', podría llegar próximamente.

El Comité de Competición de la RFEF se reunirá durante la jornada de este miércoles para decidir una posible apertura de un expediente a Ronald Koeman.

De llegar a producirse, apuntaron desde el medio citado anteriormente, la sanción no se conocerá hasta, aproximadamente, dentro de un mes, a principios del mes de diciembre. El castigo, eso sí, podría ser severo...