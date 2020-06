"Con 14 años pasé de 1.000 a 200.000 seguidores"

En unas declaraciones concedidas al programa 'El Patio', la jugadora del Atlético de Madrid Deyna Castellanos quiso hablar de su éxito como futbolista profesional, tras haber aterrizado en el fútbol española a comienzos de año.

Referente en el fútbol femenino mundial, es imagen de la FIFA y de CONMEBOL. Con solo 15 años, debutó con la Selección Absoluta de Venezuela en la Copa América. Ha levantado varios títulos sin ni siquiera cumplir la mayoría de edad y ha competido contra las mejores por el The Best. "A los 14 pasé de 1.000 a 200.000 seguidores", reconoció la venezolana.

Además, recordó sobre su llegada a la capital española: "En el Atleti me recibieron súper bien. Todas mis compañeras me recibieron con los brazos abiertos y eso te hace sentir muy cómoda. Estoy completamente enamorada de la ciudad y me gusta mucho España".

"El día del debut en España fue maravilloso. Ese día no esperaba jugar, pero imagino que al entrenador sí que le dio presión escuchar '¡tanto Deyna, Deyna!'. A mí me encantó. Era hacer un sueño realidad. Llevaba muchos años soñando con ser profesional y jugar en un equipo profesional. Representar al Atleti es una locura. Creo que España es el país perfecto para dar el primer paso como profesional. No tenía nada más que enfocarme que en aprender fútbol. No tenía que aprender un idioma y tenemos culturas muy similares, lo que me hace sentirme más cómoda", sentenció Deyna.