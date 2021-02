"Con 17 años dormía con mi madre, a mi padre no le gustaba"

Eje de la zaga del Oporto y ex jugador del Real Madrid, Pepe está disfrutando de su etapa como jugador profesional en su tierra natal, Portugal, tal y como ha explicado en unas declaraciones ofrecidas a 'Tribuna Expresso'.

Titular indiscutible de su equipo, Pepe destaca como central de calidad a sus 38 años, una edad a la que ha llegado en plena forma gracias al entrenamiento: "Mi pasión por el fútbol. Todos los días me despierto para entrenar, trato de hacerlo de la mejor manera posible. Entreno de forma intensa y creo que esa es mi vitamina. Obviamente, tener 25 no es tener 35 o, en mi caso, 37. A los 25 tenemos tanta energía que acabamos sin saber utilizarla. Yo, a los 37 años, puedo utilizar mejor esta energía en el campo".

"Ayuda la genética, pero también hay mucho trabajo detrás, mucho rigor en la comida, en el descanso. Pero no siempre fui así de delgado; cuando tenía tres, cuatro años, era rechoncho, un poco gordito. Luego, desde los siete años comencé a adelgazar. Soy el único hijo varón de la familia, tengo tres hermanas (dos mayores y una menor que yo), por lo que estaba muy, muy mimado".

Tan mimado estaba Pepe que, tal y com él mismo desveló, durmió con su madre hasta que tenía 17 años: "Hasta que llegué a Portugal, a los 17 años, dormía con mi madre... Ya era grande y dormía con mis padres, así que imagino que a mi papá no le gustaba mucho tenerme con ellos en la cama".

Además, recordó cómo fue su infancia hasta convertirse en futbolista profesional: "Mi padre no tení a mucho tiempo para acompañarme durante la semana; sólo los fines de semana. Jugué en un club de mi barrio, luego en uno más grande de mi ciudad, Maceió, que disputaba la Segunda División Estatal del Brasileirão; la cosa empezó a ponerse seria".

"Entonces tuve que cambiar mis rutinas escolares, empecé a estudiar de noche para entrenar por la mañana, y llegó un punto, a los 14, 15 años, cuando vi que el fútbol no era compatible con mi educación pensé en dejarlo y mi madre me dijo: 'No, no, de ninguna manera, ahora vas hasta el final. ¿Cambiar toda la rutina de nuevo? Serás un jugador de fútbol. Esas circunstancias son parte de la vida, hay que ser fuerte", sentenció Pepe.