"Con Bielsa no puedes relajarte o dejar de dar el 100%"

Si quería un reto, lo ha encontrado. El Leeds, en la Premier, a las órdenes de Bielsa. El 'hat trick' de desafíos en manos de Diego Llorente. Así está viviendo su primera experiencia en el fútbol inglés.

En una charla con 'Sky Sports', el central español, ex de la Real Sociedad, dio sus primeras impresiones al respecto. "Es totalmente diferente ver la Premier League en televisión y vivirla realmente", empezó diciendo.

"Nunca puedes imaginar lo exigente físicamente que es, pero una vez que te has dado cuenta en el campo, tienes que adaptarte rápidamente para ayudar al equipo. Por ejemplo el Chelsea, son tan rápidos... Si tienes el más mínimo error de concentración, te lo hacen pagar", continuó, sobre la Liga en sí.

También dio sus impresiones sobre su entrenador, Marcelo Bielsa. "En ningún momento puedes relajarte o no dar el 100 por ciento. Es muy exigente con el balón tanto como a nivel físico", dijo.

"No hay un solo minuto del juego en el que no puedas contribuir, independientemente de la posición en la que juegues y de si tienes o no el balón. Lo que nos pide es que siempre seamos útiles y que siempre estemos ayudando al equipo", señaló.

Y explicó cómo le está cambiando todo esto en su forma de jugar. "El trabajo principal de cualquier defensa es, por supuesto, defender, pero el fútbol está evolucionando", comentó.

"Cada día es más importante que el balón salga de la defensa de una manera limpia y ordenada para conectar con los atacantes. Bielsa me explicó la importancia de ciertos aspectos, de cuándo es el momento de jugar con el balón y cuándo es el momento de volver a mi posición", destacó Llorente.

Del mismo modo, comentó cómo fue su marcha de la Real. "Empecé la temporada con la Real Sociedad y estaba concentrado en el equipo, pero también escuchando posibles ofertas", dijo.

"Hubo otras ofertas antes del Leeds, pero me reuní con Víctor Orta y me contó cómo mis características como jugador podían ayudar, qué podía aportar a Leeds, y también qué me podía dar el Leeds para ayudarme a crecer. No tuve que pensarlo dos veces", aseguró.

Y finalizó hablando de sus aspiraciones internacionales. "En los peores momentos, te motiva a seguir adelante ser elegido nuevamente para representar a tu país, que, para mí, es lo máximo a lo que cualquier jugador puede aspirar", dijo Diego Llorente, para finalizar.