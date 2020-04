Con cinco cambios por partido, sin VAR... las peticiones para acabar la Premier

La UEFA lo tiene claro: las ligas tienen que terminarse. Para ello, se podrá jugar en junio, julio, agosto y septiembre. Lo negativo de este plan es que los partidos tendrán que reubicarse y las prisas aumentarán. De ahí que los jugadores del campeonato tengan varias peticiones. 'Mirror' las recogió.

Las dos más llamativas y que han trascendido son drásticas. La primera es que los equipos puedan realizar cinco cambios por partido. El motivo es que, debido a que el ritmo de la competición aumentará considerablemente, el riesgo de lesión también lo hará de forma proporcional.

La segunda es que el VAR jamás entre. Las jugadas no se revisarían, conque los encuentros no se alargarían debido a las pausas. Tampoco tendrían que estar cerca los operarios de videoarbitraje, lo que iría en consonancia con las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social.

A la Premier League le quedan nueve jornadas por delante de diez enfrentamientos cada una. Esto significa que se jugarían noventa duelos sin la ayuda del VAR. Los futbolistas están dispuestos a correr el riesgo de que haya errores arbitrales con tal de que se proteja su salud.

La petición completa de los futbolistas, tal y como añade 'Mirror' en su información, ya ha sido enviada a la Asociación de Gerentes de la Premier. El escrito llegará a la organización de la Liga, que se reunirá para decidir si considera oportuno aplicar las medidas propuestas.

No sería descabellado que se aceptara, pues, al fin y al cabo, la UEFA quiere que las ligas se completen, y, si los jugadores no están por la labor, no lo harán. La Premier necesita llegar a un consenso respecto a todo lo expuesto por los jugadores para que, cuanto antes, finalice con garantías la temporada.