"Con Cúper no había relación y no podía haberla"

Ronaldo pasó tres temporadas y media en el Inter antes de firmar con el Real Madrid y en Milán coincidió con Héctor Cúper, con el que no tuvo una buena relación.

El ex delantero y ahora presidente del Real Valladolid ha recordado aquellos tiempos en unas declaraciones para 'SportWeek'. "No había relación y lo he dicho docenas de veces", aseguró.

"No podía haberla. Se lo dije al presidente, que no había compromiso posible. Tiempo después de mi salida lo vimos hablar con Moratti y nos perdonamos sin reproches", continuó.

Ronaldo admitió que en esos momentos ninguno estaba por la labor de mejorar la situación: "Quizá ninguno de los dos podía haber otra cosa".