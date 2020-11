"Con el 0-1 dejamos de presionar y nos metimos atrás"

El Real Madrid disputó en Mestalla un encuentro que finalizó con 4-1 a favor del Valencia. Tras el mismo, el meta belga Thibaut Courtois analizó lo sucedido en el coliseo valencianista y lamentó no haber podido sumar los tres puntos.

"Empezamos bien el partido, metemos el 0-1, no seguimos presionando arriba y nos metimos atrás. Han sido tres penaltis en contra. No han creado muchas ocasiones, el primero ha sido penalti por mano de Lucas, lo paro, lo hacen repetir y estoy cerca de pararlo. Y el segundo gol ha sido un poco por mala suerte. Tras el descanso estábamos motivados para darle la vuelta porque creo que era posible", explicó.

"Cuando volvamos nos esperan partidos difíciles: el Villarreal, que está muy bien, y el Inter, donde nos jugamos la Champions. Así que no podemos dejar que este partido nos afecte tanto, tenemos que estar fuertes mentalmente, saber lo que hemos hecho mal y seguir", valoró el portero.



De igual forma, Courtois recordó lasque ha tenido el equipo. Nada más empezar la segunda parte he hecho una buena parada que va al palo y después otros dos penaltis. Hemos tenido muchas ocasiones para meter gol, pero hoy no quería. Antes del segundo gol he escuchado que hubo falta sobre, pero las decisiones están tomadas y no podemos cambiar nada", recalcó antes de hablar sobre la defensa del equipo.Estamos siendo más ofensivos y presionamos fuerte, pero puede ocurrir que te metan un gol como pasó frente al Huesca porque es difícil dejar la portería a cero, pero tenemos que volver a unirnos como hicimos después de la cuarentena o al principio de la temporada, que apenas nos hacían goles. Hoy han sido tres penaltis y un gol por mala suerte, no nos han creado ocasiones", aseveró.Por último, el belga hizo referencia a lay aprovechó para recordar la gran plantilla del equipo."La filosofía del entrenador es que somos 25 y pueden jugar los 25 porque la temporada es larga. Empezamos bien el partido y en el segundo tiempo nos fue difícil reaccionar. Hay jugadores que no estaban, pero los que han jugado lo han hecho bien. Hemos perdido y eso es malo, pero ahora vamos con las selecciones y es momento de dejar este partido atrás", sentenció.