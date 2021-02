"Con el fichaje de Braithwaite, el Barça empujó al Leganés al precipicio"

Aún colea la marcha de Martin Braithwaite en el seno del Leganés. El danés se fue al Barcelona tras la lesión de Ousmane Dembélé a comienzos de 2020, pero con el mercado ya cerrado y sin margen de reacción.

Los 'pepineros', que perdieron en aquel mercado invernal también a Youssef En-Nesyri, no pudieron recuperarse y terminaron bajando a Segunda después de una discreta segunda vuelta.

Txema Indias, director deportivo de la entidad, habló de este hecho en una charla con 'AS'. "Lo de Braithwaite fue un palo duro por cómo sucedió, pero lo de Youssef En-Nesyri también fue complejo. Yo estoy seguro de que, con uno de ellos dos, ya no con los dos, sino con uno solo, nos habríamos salvado".

"Fuimos muy educados. Puede sonar a excusa, pero aquella decisión del Barcelona empujó al Leganés al precipicio", continuó el responsable deportivo del Leganés.

Indias comparó las quejas del Barça actual por el coqueteo del PSG con Leo Messi con la salida del jugador danés y lamentó la doble cara del equipo de la Ciudad Condal.

"Cuando les pasa a otros, no sucede nada, pero, cuando te pasa a ti, la importancia es mayor. Leo todo eso de desestabilizar y me hace gracia. A nosotros no solo nos desestabilizaron, sino que nos ayudaron a bajar a Segunda. Jugaron con la comida y el pan de muchas familias", concluyó.