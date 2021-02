"Con el fichaje de Jesé, Las Palmas demuestra la hipocresía que tuvo conmigo"

Después de ser despedido por Las Palmas a principios de septiembre de 2020, Tana, que estuvo buscando equipo, encontró cobijo en el Albacete, que cerró su contratación en Año Nuevo.

Hasta la fecha, el mediapunta ha jugado 103 minutos repartidos en tres partidos y espera tener más oportunidades para intentar asegurarse un sitio en el equipo titular.

Este miércoles, el diario 'Marca' publica una entrevista con el futbolista en el que hace un repaso a todo lo que vivió en el cuadro amarillo, con alusión a su despido.

"Me dolió mucho. No se actuó de buena fe, sino para hacerme daño. Las Palmas es mi casa y siempre lo he dado todo por ese escudo. No me esperaba lo que acabó sucediendo. Fue una jugada cobarde, creo que me merecía otro trato. Buscaron desacreditarme como profesional", empezó diciendo el jugador.

Sobre su relación con Miguel Ángel Ramírez dijo lo siguiente: "Fue normal. No de amistad, como sí ha tenido con otros compañeros con los que ha quedado en su casa o en restaurantes. La relación era de jugador con presidente. Le agradezco la confianza que me dio en los inicios, pero también le devolví esa confianza con los buenos años que hice en Primera".

En relación al fichaje de Jesé, Tana felicitó al canario aunque siguió atacando al cuadro amarillo. "Me alegro mucho por él, porque es un gran chico. Por condiciones y fútbol, es un fichaje espectacular para Segunda. Pero después de lo que ha pasado conmigo, el club demuestra la hipocresía que tuvo conmigo. Sé las cosas que se dicen de Jesé, pero nunca voy a juzgarlo", afirmó.

Por último, Tana soltó más bombas. "Despides a un jugador por un tema, que cree el club, de comportamiento o de indisciplina, no traes a un jugador del que se dicen muchas cosas de su vida extradeportiva y que fue despedido, por esos temas, de su anterior club", concluyó.