"Con el Madrid no se sabe, unas veces juega bien, otras tiene problemas..."

Hablar de Fabio Capello es hacerlo de uno de los técnicos más prestigiosos del siglo pasado y comienzos del actual. Ya retirado de los banquillos, por unos días también está retirado de la actualidad, pues el coronavirus manda.

El italiano habló de su día a día, de la Liga Española... y de la pandemia. "El día es muy largo, muy largo. Pero hay que dar gracias porque en mi familia nadie ha caído. Esto se va a complicar mucho en todo el mundo", comenzó el ex entrenador, que vive en Lugano, en la frontera con Italia.

Tras valorar el aplazamiento de la Eurocopa, Capello se centró en las ligas: "No se puede decir si se jugarán, vamos a ver. Lo que no se puede hacer es jugar al fútbol con la que está cayendo".

El ex del Milan y el Real Madrid, entre otros, alabó al Cholo Simeone y al Atlético por su partidazo en Anfield, que siguió antes del obligado parón por el coronavirus.

"No se le puede reprochar nada. Me gustó mucho su partido, solo podía hacer lo que hizo porque tiene el mejor portero, Oblak", dijo del choque.

Para concluir, aseguró que el Real Madrid está echando mucho de menos a Cristiano Ronaldo -"Antes, quien quería ganar al Madrid tenía que marcar dos goles", apuntó- y dijo no entender mucho qué le pasa a su ex equipo: "No sabría decir, por momentos tiene problemas, por momentos juega muy bien... Necesita líderes".