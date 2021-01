"Con el VAR se pitan contactos que en Segunda B no son falta"

El entrenador del Alcoyano, Vicente Parras, espera "al mejor Athletic" en la eliminatoria que este jueves (21 horas) dilucidarán ambos equipos en el histórico El Collao en los octavos de final de la Copa del Rey, si bien asegura que tienen un plan para afrontarlo que tratarán que les salga "bien".

Parras insistió ante los medios que quieren seguir haciendo historia en esta competición, en la que ya han dejado fuera a dos Primera División como SD Huesca y Real Madrid.

De hecho, después de su famosa frase "y si sí" que se hizo viral en la víspera de la eliminatoria contra el Real Madrid, el técnico del Alcoyano mantiene su discurso optimista de las dos anteriores rondas y destacar una tercera sorpresa.

"Sabemos quienes somos y que enfrente tendremos un rival que, con más habituales o con menos, tiene un altísimo nivel y vendrán a no fiarse del Alcoyano. Nosotros tenemos un plan y vamos a tratar que nos salga bien, para ello también hemos de tener ese puntito de suerte que siempre es necesario. Haciendo las cosas bien hemos eliminado a dos Primeras, vamos a tratar de seguir así y aprovechar nuestro momento", dijo.

Parras espera una eliminatoria totalmente diferente a las que disputó su equipo frente a SD Huesca y Real Madrid por el estilo de juego que ha implantado Marcelino García Toral a su llegada al Athletic.

"Para nosotros un rival como el Athletic es un nuevo reto. Tanto la SD Huesca como el Madrid tratan de someterte a base de la posesión, pero el Athletic es un equipo más físico y vertical, que busca romper al rival a base de velocidad. Quizás seamos dos equipos con estilos de juego muy similares, con la diferencia que nosotros estamos en Segunda B y ellos cuentan con una plantilla de internacionales", añadió el técnico.

Cree que la llegada de Marcelino García Toral les ha beneficiado y espera a un Athletic que vendrá a El Collao obligado por su historia en esta competición. "Los equipos de Marcelino son muy competitivos. El título de la Supercopa ha reforzado el nuevo mensaje que ha trasladado con su llegada. Espero al mejor Athletic, su historia en la Copa del Rey les obliga y vendrán a dar su mejor imagen", comentó Parras.

El entrenador del Alcoyano considera que deben seguir siendo fieles a sus señas de identidad. "Son las que nos han llevado hasta aquí y hemos conseguido con ellas que la afición se sienta orgullosa de lo que hemos conseguido", aseveró.

Vicente Parras confesó que le hubiera gustado que la eliminatoria se hubiera jugado sin la aplicación del VAR, tecnología en la que el Alcoyano es debutante.

"Sinceramente creo que beneficia al equipo que más acostumbrado está a su aplicación. Me preocupa y pienso que puede influir en la forma de competir. Lo hemos hablado en el vestuario y vamos a estar atentos durante el partido. En acciones que en Segunda B no se pitan se vio el día del Real Madrid que iban al suelo porque en Primera sí que se castigan. Trataremos de no perder la concentración y que no juegue en nuestra contra", concluyó