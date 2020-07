"Con Francia aprovecho para espiar y copiar a Varane"

Clément Lenglet, jugador del Barcelona, ofreció unas declaraciones a 'Le Parisien' en las que pudo hacer un repaso a la actualidad del conjunto 'culé', además de opinar directamente sobre Antoine Griezmann, Karim Benzema y Rapha Varane.

Quiso comenzar el azulgrana hablando sobre su compañero de equipo: "Antoine está bien integrado en el vestuario, realmente no hay problema. En el campo, él mismo sabe que puede hacerlo mejor. Pero no debemos olvidar sus estadísticas. Anotó 14 goles y entregó varias asistencias. Para una primera temporada, no está mal. Pero como Antoine, en un estilo diferente, nos acostumbró a mejorar en el Atlético, es un jugador con el que somos muy exigentes. Pero lo veo trabajando duro en el entrenamiento, solo puede mejorar. Estoy seguro de que todo irá bien para Antoine en el Barça".

Además, se refirió al ambiente del vestuario: "No es difícil, para nada. El vestuario es genial, hay muchos tipos buenos. En realidad, es sobre todo la forma de jugar lo que requiere una fase de adaptación. Pero el ambiente en el vestuario del Barça está en la cima".

También tuvo tiempo de hablar de uno de los jugadores más destacados del eterno rival, el goleador Benzema: "Haber sido titular durante once años en el Real Madrid no lo logran todos. Este año tiene otra gran temporada. No hay duda de que Karim es uno de los mejores atacantes franceses de la historia. Ccn respecto a la Selección de Francia, no me corresponde a mí juzgar".

Y de madridista a madridista, porque Lenglet reconoció sentir una gran admiración por Varane: "Es un placer formar pareja con él. Con Francia dejamos los clubes a un lado para unir fuerzas para la Selección. Rapha es un jugador muy bueno, con una experiencia increíble. Para mí, es genial formar equipo con él. Aprovecho la oportunidad para espiarlo y copiar todo lo que hace bien".

En cuanto a la difícil conquista del título de Liga y Champions, explicó: "Todavía quedan seis juegos, lucharemos hasta el final. Yo puedo cómo el campeonato que se juega el último día. Así que intentaremos seguir ganando puntos, ganar, esperando pasarlos en el tramo final. En términos de motivación, es difícil hacerlo mejor. En la Champions, una final Barcelona-PSG sería un sueño".

Finalmente, reconoció que al principio el coronavirus le generó algo de miedo: "Durante el confinamiento, con la creciente tasa de muertes e infectados, admito que tenía algunos temores. Pero dados los procedimientos de seguridad y la seriedad con la que nos atendieron cuando volvimos al entrenamiento, me tranquilicé rápidamente".