Con Gerard Moreno es más fácil

El partido de El Sadar apenas duró 19 minutos. Daba la sensación de que nadie se hubiese quejado si Figueroa Vázquez hubiera señalado el final del encuentro incluso antes llegar al ecuador del primer tiempo. Eso podrían haber pensado los dos equipos hasta el descanso, porque el Villarreal, con un Osasuna a su merced, se complicó la vida durante la segunda mitad.

Aridane Hernández, el protagonista del choque con el permiso de los Gerard Moreno, Fer Niño, Yéremi Pino y compañía. El central rojillo cayó en la trampa del delantero de 20 años: le ganó la partida en la pugna aérea y esperó que el tuinejense, que era el último defensor, le agarrase para dejarse caer. El plan salió según lo previsto y el colegiado dejó con diez al combinado pamplonés a las primeras de cambio.

Aunque el triunfo del 'submarino amarillo' comenzó a gestarse incluso antes de esa acción. En el minuto 7, después de un gran comienzo de partido del conjunto castellonense, Manu Trigueros controló el balón en la zona de tres cuartos y dejó solo a Gerard Moreno ante Rubén Martínez con un pase al alcance de muy pocos futbolistas. Y el internacional con la Selección Española, con mucha clase, le batió por arriba.

Osasuna fue acercándose al balcón del área rival con el paso de los minutos, pero la losa de la expulsión de Aridane pesó demasiado en los cimientos de un equipo que se descompuso en el momento en el que el central abandonó el terreno de juego. Jagoba Arrasate reaccionó dando entrada en el campo a Unai García, que sustituyó a Juan Cruz en el lateral zurdo y fue sobrepasado en la mayoría de las ocasiones por sus rivales.

Y a la media hora de encuentro llegó el segundo: Dani Parejo arrancó desde la izquierda, Yéremi Pino condujo, caracoleó e inventó para dejar solo a Fer Niño, que mandó el balón a las mallas de primeras. La mitad del gol, del atacante grancanario, que le mandó un dulce caramelo que el '34' no rechazó. 0-2, un jugador menos sobre el campo y una hora de juego por delante... los rojillos, tocados ¿y hundidos?

Pues no. El Villarreal, tras el paso por los vestuarios, no se cansó de mover el balón de un lado y otro. Tocó, tocó, tocó y volvió a tocar en busca de un espacio que siempre encontraba. Siempre había un jugador que jugaba de amarillo libre de marca. Pero los de Unai Emery no mataron el partido. Ni Moi Gómez, ni Gerard Moreno ni Mario Gaspar le dieron la estocada a un Osasuna que se fue creciendo poco a poco.

Cómo complicarse la vida con un sencillo paso

Y entonces llegó el tramo final del partido, con los de Arrasate instalados en el campo contrario y con un Emery con cara de circunstancia. Su rostro, cuando vio cómo Yéremi Pino regalaba un penalti... para enmarcarlo. El '30', tan acertado en el 0-2 como desacertado en la segunda mitad, cometió una innecesaria pena máxima que Roberto Torres transformó.

Le entraron los nervios al Villarreal, que pasó de gustarse en la frontal del área con pases de tacón a disparar a portería a la menor oportunidad, entre la desesperación y el lamento. Osasuna peleó y buscó el tanto que hubiera rubricado su hazaña, pero Gerard Moreno, a falta de cuatro minutos para el final del tiempo reglamentario, sentenció el partido y le aflojó el nudo de la corbata al técnico del 'submarino amarillo'.

Los de La Cerámica, después de cuatro empates consecutivos, vuelven a la senda de la victoria para seguir en puestos de Champions League y encender las alarmas en el combinado navarro, que se convierte en el nuevo farolillo rojo de la tabla con un saldo de uno de los últimos 21 puntos en juego.