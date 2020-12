Con la necesidad imperiosa de huir del descenso

Athletic y la SD Huesca se miden este viernes en San Mamés con el objetivo compartido de huir de unos puestos de descenso en los que sigue el equipo maño a pesar de la victoria sobre el Alavés en la última jornada, la primera de la temporada, y que atemorizan al vasco, cuyo técnico, Gaizka Garitano, sigue en entredicho tras cuatro partidos seguidos sin ganar.

Esos dos puntos de 12 posibles pueden ser una losa para el técnico vizcaíno de no imponerse a la SD Huesca, lo que metería de nuevo al conjunto rojiblanco, a solo tres puntos del descenso, en problemas clasificatorias y aumentarían las dudas que existen incluso dentro del club sobre el de Derio.

Eso, a pesar de que su último partido, el choque del martes ante el Real Madrid en Valdebebas, fue casi heroico tras jugar desde el minuto 13 en inferioridad por expulsión de Raúl García y estar a punto de empatar en la jugada anterior a que Karim Benzema marcase ya en el descuento el 3-1 definitivo.

Fue la tercera salida en esos cuatro últimos encuentros y en todas los 'leones' se mostraron competitivos para empatar en Getafe (1-1) y Valencia (2-2) en choques que llegaron a tener ganados.

Pero la clara derrota en medio ante el Celta en 'La Catedral', en el marcador (0-2) y sobre el césped, pesa mucho en un entorno en general crítico con Garitano.

El técnico, además, sufre dos bajas importantes consecuencia de las tarjetas que vieron sus jugadores en el Alfredo Di Stéfano, las de Raúl García y Yeray Álvarez. Raúl la roja, por dos amarillas, que vio tras 13 minutos de excesiva agresividad; y Yeray la amonestación con la que cumple el primer ciclo de amarillas del curso.

Para ocupar sus puestos, es seguro que volverá al once Unai Nuñez en el centro de la defensa y muy probable que lo haga Iker Muniain a la media punta.

Además, habrá que ver que otro delantero de los habituales se queda en el banquillo para que siga en el equipo Oscar de Marcos, el mejor del equipo en su reaparición como titular en Madrid.

En principio, serían Alex Berenguer o Iñaki Williams, ya que se espera de nuevo desde el arranque a Asier Villalibre, últimamente goleador y en Valdebebas, como Muniain, suplente de inicio.

Otra duda es cual es el doble pivote elige Garitano, que ante el Madrid sorprendió con los dos futbolistas más posicionales que tiene para el puesto, Dani García y Unai Vencedor. Uno de ellos se quedará en el banquillo para que jueguen Mikel Vesga o Unai López.

Son seguros atrás, salvo novedades, Unai Simón bajo palos y Ander Capa, Íñigo Martínez y Yuri Berchiche junto a Nuñez en defensa.

La SD Huesca llega con el refuerzo moral de haber logrado su primera victoria de la temporada contra el Deportivo Alavés.

Sin embargo, el club oscense está a la espera de saber los resultados de las pruebas médicas de coronavirus a las que se ha sometido a la plantilla en la mañana de este jueves, tras el positivo el miércoles de un miembro del cuerpo técnico, para saber si hay algún afectado más y poder viajar a Bilbao.

La victoria sobre el conjunto vitoriano liberó al equipo del peso que suponía no haber ganado todavía y se espera a un equipo menos maniatado por la presión para intentar lograr un segundo triunfo consecutivo que le permitiría, como mínimo, seguir cerca de la zona de salvación y en el mejor de los casos sacarle de la zona roja.

El partido será una buena piedra de toque para el conjunto altoaragonés, que llegará descansado ya que en el partido de Copa contra el Marchamalo jugaron los que no lo hacen en la Liga, excepto Rafa Mir que metió los tres goles, y ha dado tiempo de preparar el choque ante el conjunto vasco para intentar sorprender a su rival.

La SD Huesca contará con las bajas del delantero Sandro, que ya se perdió el encuentro contra el Alavés por problemas físicos, y del lateral Luisinho, lesionado en el partido de Copa contra el Marchamalo.

- Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; Capa, Nuñez, Iñigo Martínez, Yuri; Vencedor, Unai López; De Marcos, Muniain, Williams; y Villalibre.

Huesca: Álvaro Fernández; Maffeo, Pulido o Insua, Siovas, Javi Galán; Mosquera, Mikel Rico, Borja García; Rafa Mir, Okazaki y Ontiveros.

Estadio: San Mamés.

Hora: 21:00

-----------------------------------------------------------------

. Puestos: Athletic (13º, 14 puntos); Huesca (19º, 11 puntos)

. La clave: La recuperación física del Athletic del partido del martes en Valdebebas, donde jugó con uno menos desde el minuto 13, en el que fue expulsado Raúl García.

. El dato: Mikel Rico, muy apreciado en el Athletic y en Bilbao tras su paso por el club vasco, jugará por primera vez como visitante en el nuevo San Mamés.

. Las frases:

- Garitano: "Sigo en el trabajo diario, con ilusión, con fuerza y con apoyo de jugadores. Todos los entrenadores cuando no ganas estamos en entredicho".

. El entorno: En general, la afición rojiblanca quedó satisfecha del comportamiento de su equipo en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid, a pesar de la derrota. Pero no ganar al Huesca, no hacerlo y no dar buena imagen, podría desatar de nuevo el debate sobre la continuidad de Gaizka Garitano.