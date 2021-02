Con Laporta, el equipo podría jugar en Montjuïc para acabar el Espai Barça

La candidatura a la presidencia del FC Barcelona de Joan Laporta ha dejado abierta la opción de que el Barcelona vaya a jugar al Estadio Olímpico de Montjuïc mientras duren las obras del Espai Barça.

Laporta anunció que "habrá que decidir si jugar dos años y medio en otro estadio mientras se hacen las obras o compaginarlas con los partidos en el Camp Nou durante cinco años, con las consecuencias negativas que los expertos han comentado que comportará".

Por otro lado, su candidatura, como explicó Maria Elena Fort, quien sería su directiva si gana las elecciones del 7 de marzo, también expuso la intención de unificar las partes oeste y este del Espai Barça, actualmente separadas por la avenida Arístides Maillol.

"Queremos crear un espacio único que no separe el fútbol de las secciones porque todo ello es Barça. Una de las opciones, pero hay más, es soterrar la avenida Arístides Maillol", explicó Fort.

La ex directiva también dijo que otro de los aspectos que cambiaría la candidatura respecto al proyecto actual del Espai Barça es la capacidad del nuevo Palau Blaugrana: "El aforo que está planteado (unos 10.000 espectadores) serviría para disputar partidos de la Euroliga, pero no para acoger la 'Final Four".

En todo caso, la primera acción que hará la Junta Directiva de Laporta si consigue la presidencia será "una auditoría urbanística, económica, técnica y arquitectónica" sobre el Espai Barça.

Otro de los potenciales directivos que participó en la presentación del proyecto de la candidatura para el Espai Barça, Jordi Llauradó, sentenció que quieren que el Camp Nou sea "el primer estadio del mundo en cumplir los criterios ESG (políticas de inversión responsables, fomentadas por las Naciones Unidas y la Unión Europea) para ser una referencia mundial en inversión responsable y compromiso social".

Juli Guiu, que también sería directivo de Laporta, fue el encargado de hablar sobre los 'naming rights': "No los venderemos por 20 años y el nuevo Palau Blaugrana, que tendrá unas posibilidades brutales, puede tener un apellido diferente al del Camp Nou. Y así con el resto de instalaciones".

Además, anunció que la previsión que tiene la candidatura es que "los ingresos por patrocinios sean de 250 millones de euros al año cuando se supere la pandemia" y que el club debe mejorar en este sentido porque "ahora mismo el de la camiseta con Rakuten no está entre los diez mejores pagados entre los clubes europeos".

El mismo Guiu desveló que otro de los proyectos de la candidatura "es un carnet de simpatizante que se llamará 'Barça Fan', el cual costará 30 euros al año e incluirá descuentos en el museo, en la tienda y demás ventajas".