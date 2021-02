"Con lo que ha conseguido, Zidane se ha ganado crédito para diez años"

Con motivo del Real Madrid-Getafe, 'Goal' entrevistó a alguien que jugó en ambos equipos como Rubén de la Red. El ex centrocampista dio algunas claves sobre cómo será este derbi y analizó especialmente la situación de sus dos entrenadores, Zinedine Zidane y José Bordalás.

Sobre el entrenador madridista, De la Red defendió su enfado en rueda de prensa antes del partido en Huesca. "Me pareció muy normal su reacción. Es más, creo que los entrenadores deberían reivindicarse mucho más de lo que lo hacen. Y en el caso de Zidane, con lo que ha conseguido, debería tener un margen de confianza de hasta diez años. En cinco, ha logrado tres Champions, dos Ligas... al final ya tienes crédito para mucho tiempo. Se debería poder permitir el estar dos o tres años sin ganar nada", aseveró.

Para Rubén de la Red, aunque el Real Madrid se quede en blanco esta temporada, Zinedine Zidane debe continuar: "Es que hay que valorar las situaciones. A Zidane no le puedes pedir que sea campeón de Liga o de Champions con la de lesiones que está teniendo y dos años sin fichar. Seamos realistas".

"Hay compañeros suyos que con mucho más han logrado menos. Y mira a Guardiola en el City. Allí se cree en su trabajo y, aunque pierda, se confía en que ese trabajo dará frutos. Y eso te permite trabajar más tranquilo y mejor. Aquí, si pierdes contra el Alavés ya se te cuestiona. Por eso entiendo a Zidane", agregó.

¿Cómo ve el partido?: "Será más complicado para el Getafe. Al Real Madrid le cuesta sacar los partidos adelante, pero está ahí y siempre da la cara. El Getafe lleva varios partidos sin ganar y su situación es más delicada, le cuesta mucho".

También desmenuzó el ex centrocampista la situación de los azulones: "No está funcionando con la solidez de bloque que tenía. La defensa era infranqueable y arriba tenía pólvora, pero este año le está faltando creatividad en el centro del campo. Hay momentos en los que ha tenido que proponer algo más y ahí se ha visto la dificultad. Si el Getafe está bien cerrado y sale rápido con jugadores como Cucurella no tiene problema, pero si el rival se echa atrás y tiene que tomar la iniciativa, ahí tiene problemas".

La lesión de Lucas Ocampos tras el pisotón de Djené ha dado la vuelta al mundo, pero defiende a Bordalás y niega que el Getafe sea violento: "El Getafe es un equipo rocoso y punto, no es un equipo sucio. Los equipos no lo son, hay jugadores que tienen una forma de jugar más contundente, pero eso pasa en todos los equipos y eso no puede estigmatizar a un grupo".

"En mi equipo estaba Míchel Salgado", puso de ejemplo De la Red. "Te entraba seis veces en un entrenamiento y te quedabas con las seis patadas, pero no era violento. Ni él ni el equipo. Por eso digo que Djené no es un jugador agresivo", apostilló el de Arroyomolinos, campeón de la Eurocopa 2008 con España.

"Para mí la entrada fue desafortunada, sin más. Llega tarde al balón y le pisa. ¿Le puede hacer daño? Pues sí, pero no tiene ninguna intención de hacérselo. El Getafe es un equipo duro, rocoso y nada más. Pero como él hay cuatro o cinco equipos en esta Liga. Por ejemplo, el Atleti. Koke y Saúl, con Simeone han llegado a apretar mucho y no por eso son violentos".