"Con Luis Suárez vamos a dar un salto en la Champions"

El Atlético de Madrid arranca la Champions League a lo grande: en casa del vigente campeón. Aguardan el Allianz Arena y el Bayern de Múnich en un partido que analizó en rueda de prensa Marcos Llorente, héroe de la gesta ante el Liverpool el curso pasado.

"Para el Atlético, la Champions es una oportunidad de competir. Es una competición muy bonita y que a todos nos gusta ganar, pero no muchos tienen la suerte de hacerlo. Nosotros, cada edición, salimos a competir cada partido e intentar llegar lo más lejos", aseguró.

Una de las claves para Llorente es la llegada de Luis Suárez: "Con él vamos a dar un salto. Luis es un grandísimo jugador que ha estado muchos años a un altísimo nivel. Estamos encantados de poder tenerlo con nosotros. Estoy seguro de que nos va a ayudar muchísimo y nos va a dar un salto de calidad que en competiciones como esta siempre ayuda".

Sobre el Bayern, nada de miedo: "Nosotros tenemos respeto a todos los rivales. Actualmente es el mejor club del mundo. Lo ha demostrado ganando la edición anterior y la Supercopa. Es un rival muy duro al que obviamente le tenemos respeto, pero nosotros tenemos nuestras armas. Ya hemos demostrado que podemos batir a cualquier equipo y este miércoles trabajaremos para ello".

Además, le pone aquello de que les llamen matagigantes: "Está claro que a todos los jugadores les gusta jugar contra equipos grandes. Cuanto más nivel tengan, cuantas más expectativas tengan, es mejor porque uno se motiva, se viene arriba. Así pasó con el Liverpool, tanto en casa como allí, hicimos grandes partidos y, al final, acabamos derrotando al vigente campeón entonces. El Bayern de Múnich es un rival muy duro, actualmente el mejor equipo del mundo, y nos tocará otra vez remar todos juntos y luchar para sacarlo adelante".

Eso sí, el plan tiene que salir a pedir de boca: "Está claro que tiene que salir un partido perfecto. Nosotros tenemos que estar al 100% muy concentrados, luchando todos juntos. De las cosas más tácticas se encarga el míster. Ya estamos trabajando en ello y estoy seguro de que el día del partido lo tendremos todos claro y saldrá un buen partido".

¿Con quién se queda del Bayern?: "Con Lewandowski. Es el goleador del equipo. No para de hacer goles. La temporada pasada y esta sigue igual. Es, si no el mejor, uno de sus mejores jugadores y habrá que tenerle muy en cuenta el miércoles".

Por último, máxima exigencia para el Atlético de Madrid: "Si un equipo no sale a por el título de Liga o de Champions, no tiene sentido. Nosotros salimos a competir por todos los títulos y, dependiendo un poco de la situación, algunos se conseguirán y otros no, pero nosotros siempre salimos a por todos los títulos".