"Con Mourinho, siento que estoy siempre en el jardín de infancia"

Por diversos motivos, Arsène Wenger y José Mourinho nunca se han llevado del todo bien. El pique entre ambos volvió a ser noticia en los últimos días, cuando se publicó un libro sobre la carrera del galo en el que no había ninguna referencia al luso.

Mou no se tomó muy bien no aparecer en el libro 'Mi vida en blanco y rojo', aunque intentó bromear con el asunto: "Es porque nunca me ha vencido. No se escribe un capítulo sobre 14 encuentros y ninguna victoria. ¿Por qué debería estar hablando de mí en su libro? Un libro hecho para hacerte feliz y orgulloso, lo entiendo perfectamente".

Wenger, preguntado por 'Canal +', echó más leña al fuego: "No me molesta, Mourinho es una provocación permanente".

El ex entrenador 'gunner' también disparó a su ex colega de profesión: "Me siento como en el jardín de infancia con él por su carácter".

Para concluir, corrigió a Mou y recordó que sí hubo victorias del Arsenal ante los equipos del luso. "Lo que dice está mal, ganamos. Ganamos y también hubo muchos empates. No es el entrenador quien gana, participa", finalizó el francés.