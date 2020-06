"Con Pep la pelota es nuestra novia eterna, hay que tratarla con cariño"

Fernandinho, uno de los veteranos del Manchester City, habló largo y tendido para el 'Blog de Nadja', de 'Globoesporte'. En su amplio repaso, dejó algunas pinceladas curiosas sobre su entrenador.

Cuestionado sobre la comparación con Klopp, el brasileño reseñó que Guardiola "está obsesionado con el trabajo, con el fútbol bien jugado, la forma en que comienzas el juego, cómo terminas. Podemos decir que la pelota es nuestra novia eterna, porque tenemos que tratarla con cariño".

Y parece que la filosofía del catalán ha calado en él. "Hoy, en muchos campeonato, vemos varios equipos que dejan de jugar bien a favor de un resultado positivo. El fútbol va mucho más allá de eso", apostilló.

Otra confesión curiosa fue la petición que le hizo a Guardiola después de que lo llegara a reconvertir como central. "Le pedí que me pusiera como delantero, pero no quiso. No pregunté, pero le di la opción. Dije que el día que lo necesite, estoy allí. En mi cabeza estoy bien, termino bien, simplemente no soy tan rápido como los muchachos arriba", confesó.

Además, no ocultó que han depositado una alta ilusión en la posibilidad de conseguir la primera Champions 'citizen' de la historia: "Tendremos que mirar mucho más en la FA Cup y la Champions League. Logramos un resultado muy importante en Madrid y nos dio mucha confianza. Nuestro objetivo, sin lugar a dudas, es ganar el partido de vuelta en Mánchester, clasificarnos para cuartos e intentar llegar a la final que soñamos. El grupo está muy interesado en hacer historia internacionalmente".