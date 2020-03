"Con Setién viví lo bueno y lo malo en poco tiempo"

El futbolista del Real Betis Loren Morón aprovechó el parón provocado por la pandemia del COVID-19 para conceder una entrevista en 'Estadio Deportivo', en la que analizó su carrera profesional.

"He llegado un poco tarde al futbol de élite. También tengo cosas a favor por ello. Soy consciente de lo que cuesta conseguir las cosas. Una vez que lo tengo, no quiero desaprovecharlo. El Betis lo ha hecho todo por mí desde que llegué con 20 años. He conseguido todos mis sueños aquí; se ha hecho realidad llegar a Primera División, asentarme, jugar competiciones europeas...", aseveró.

Pero el delantero de 26 años aún tiene un sueño por cumplir: "He cumplido todos mis sueños, salvo un título. Por la edad que tengo, valoro todo mucho más y quiero saborearlo todo. Quiero aprovechar todo lo que venga. Sé que el futuro va a ser bueno. Si tuviera que seguir aquí, perfecto. No me supondría ningún problema. Es mi casa, es mi tierra, es mi club, es mi gente. Pero ni me planteo el futuro; vivo al día".

Además, Loren se refirió al actual entrenador del Barcelona, Quique Setién, quien propició su debut en Primera División: "Tanto a él como a su cuerpo técnico siempre les estaré agradecido. Tengo y tendré palabras siempre buenas para él. Es cierto que con Quique he vivido lo bueno y lo malo en poco tiempo, que es lo que más choca. Con el estilo del segundo año, brillaban más los mediocampistas".

"Arriba también existíamos, pero hacíamos un trabajo invisible. No se veía o no se valoraba. Ahor también se hace mucho y, por suerte, entra el gol. Fue una temporada dura, aunque ya pasó. Le estoy agradecido y, aunque ese no fuera mi mejor año, se ve que algo bueno se hizo cuando dicen que me ha querido en enero", agregó en referencia al técnico santanderino.

El marbellí también analizó el crecimiento del Real Betis en las últimas temporadas: "Cuando llegué hace seis años era inimaginable verlo como está ahora y que yo pudiera vivirlo como protagonista. No era ni por asomo lo de ahora. Eso habla muy bien del trabajo del club".

"Futbolistas como Canales, Bartra, Carvalho, Lo Celso o Fekir... y que no vengan a retirarse, sino a un gran nivel, llama mucho la atención. Cuando salen las informaciones en verano, la gente se lo va creyendo cada vez más. Gio cuando salió era un futbolista de envergadura y mira qué temporadón hizo", añadió.

Asimismo, Loren contó cómo fue la primera vez que coincidió con Bartra: "Coincidí con él en una presentación. Flipaba al estar junto a él y con que Marc estuviera en el Betis. El problema entre comillas es que todos se enamoran de Sevilla y del club, y quieren quedarse, por lo que es más complicado jugar cada año...", bromeó.

El de Fekir fue otro de los nombres que mencionó el jugador del Real Betis: "Impone. Te sorprende día a día. Piensas que si los dos tenemos las mismas piezas cómo podemos funcionar tan distinto... es buenísimo. Sorprende que un campeón del mundo como él sea tan humilde y esté tan implicado".

"Cuando juntas a 30 jugadores, cada uno de su padre y de su madre, hay que mirar no solo la calidad, sino lo extradeportivo. Si el director deportivo acierta en las dos cosas, eso habla muy bien de su trabajo. Si llega uno muy bueno, pero se carga un vestuario por sus manías o por su mal genio o por su falta de profesionalidad, malo. Y en el Betis han acertado", concluyó Loren.