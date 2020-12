"Con Simeone aprendí mucho, con Pep ya me siento adaptado"

El centrocampista español Rodrigo Hernández decidió en verano de 2019 dejar el Atlético de Madrid. El City llamó a su puerta y quiso probar suerte en la Premier League. "Era mi sueño", dijo recientemente.

Casi un año y medio después de su fichaje, Rodrigo Hernández valoró cómo se siente en el Etihad Stadium. "Creo que ya estoy totalmente adaptado, siento ya que es distinto. Cuando empezaba, cuando saltaba al campo antes como que no tenías la sartén por el mango, es decir, no te sentías totalmente con el control de la situación porque tienes que aprender un poco cómo juegan los equipos, cómo se desarrollan los partidos... Ahora tengo la sensación de tener el control, de saber qué hacer en cada momento", dijo a 'DAZN'.

Le preguntaron por qué entrenador le ha marcado más. No supo decidirse entre Simeone y Guardiola.

"Con el Cholo aprendí muchas cosas que no tenía, de posicionamiento, de competitividad, de otras cosas que, a lo mejor, creía que no eran importantes y me han completado como jugador", señaló. "Guardiola me ha completado. Afortunadamente, puedo presumir de haber tenido a ambos en mi carrera", continuó.

Porque, aunque el argentino y el español son muy distintos en cuanto al juego que proponen sus equipos, cree que tienen algo en común: "Para mí, los mejores técnicos son los que son capaces de convencer a un equipo de hacer algo para ganar y conseguirlo. Y ellos son así", finalizó.