El jugador del Real Madrid Nacho pasó por rueda de prensa virtual junto al entrenador Zidane de cara a la visita del conjunto 'merengue' al Shakhtar Donetsk en la quinta jornada de la Champions League. El encuentro se disputará este martes 1 de diciembre a las 18.55 horas.

Quiso comenzar el central español sobre la motivación de cara al duelo europeo que se jugará en Kiev: "Siempre es especial volver a un campo donde has conquistado una Champions y jugar un partido de este nivel. Ojalá nos sirva de motivación para poder ganar el partido".

Preguntado por la nueva lesión de Eden Hazard, el canterano madridista comentó: "Para nosotros es muy importante. No está teniendo suerte con las lesiones. Esperemos que se recupere lo antes posible. Con todo lo que viene, lo necesitamos al 100%".

En cuanto a la esperada renovación de Sergio Ramos con el club, Nacho declaró: "Siempre me he sentido muy importante en esta plantilla. Quizás no juegue tanto como Ramos, pero me considero en una pieza importante. Ahora, con su baja, juego en el centro y puedo ayudar más al equipo. Como compañero, amigo y madridista, espero que renueve".

También tuvo tiempo el central 'merengue' de hablar de la irregularida del equipo: "Buscamos tener una regularidad. Ante el Inter dimos una versión buena y contra el Alavés no. El equipo está preparado. Tenemos una plantilla con experiencia para coger confianza y mantenernos allí arriba que es lo que todos queremos".

"Este no es el camino para ganar títulos"

Sobre si al equipo le falta motivación, tras la derrota ante el Alavés en Liga, explicó: "No creo que sea falta de motivación. Además de jugadores, somos personas y tenemos días buenos y malos. Los rivales son buenos y a veces no salen las cosas bien, pero siempre salimos a ganar. Se hace raro para todo el grupo esta derrota ante el Alavés".

"El equipo tiene capacidad como para volver a ser fuerte defensivamente. Intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos. Este no es el camino, lógicamente, para ganar títulos, pero siempre intentamos hacerlo lo mejor partido para ganar los partidos y dejar la portería a cero", añadió Nacho.

¿Trabaja el Madrid suficiente al rival? Nacho responde alto y claro: "Llevamos mucho tiempo con Zidane y todas las temporadas son bastante buenas. Siempre nos dice las cosas que tenemos que hacer para atacar a un rival. Este equipo siempre ha dado la cara. Esto es fútbol. Las cosas pueden salir bien o mal, pero estamos intentando ganar títulos. El Real Madrid ha hecho cosas que no ha hecho ningún otro equipo en todo el mundo".

"Estoy donde quiero estar"

Sobre su falta de continuidad en el equipo, declaró: "No esperaba jugar más. Jamás hubiera soñado jugar todo lo que he jugado con el Real Madrid y ganar todo lo que he ganado. Soñaba con jugar un partido y ya llevo más de 200. Que cada entrenador que viene cuente conmigo me hace feliz, de mi trabajo. Claro que me gustaría jugar más, pero soy muy feliz aquí y no cambiaría este club por nada del mundo. Estoy donde quiero estar".

Finalmente, Nacho quiso hablar del rival ucraniano: "Intentaremos estar mucho más atentos en las contras. Son un equipo muy rápido, muy dinámico. Intentaremos adelantarnos en el marcador y estar atentos a nivel defensivo".