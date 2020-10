"Con un jugador no van a poder parar a Adama, necesitan dos"

El partido contra Portugal quedará marcado por el debut de Adama Traoré. A la tercera, el futbolista de los Wolves por fin pudo ponerse la camiseta de 'la Roja' durante media hora.

"Adama ha sido Adama en estado puro, y es lo que queremos que sea, con su capacidad de superar contrarios, ha dado un pase de la muerte a Dani Olmo que no ha sido gol. Con un jugador no van a poder pararle, van a tener que usar dos jugadores", dijo Luis Enrique sobre el futbolista de la Selección Española.

Adama fue uno de los dos jugadores que se estrenó en 'la Roja'. El otro fue José Campaña, del que dijo que lo ha visto "bien, fluido y muy bien en defensa".

"Creo que hemos sido mejores. La primera media hora nuestra ha hecho que Portugal no se acercara. Luego se ha igualado, pero es que es la actual campeona de Europa. Estoy muy contento", reconoció Luis Enrique.

Precisamente sobre esa primera media hora, dijo que "han sido excepcionales. "Con y sin balón hemos presionado muy bien. En la segunda ha sido más igualada y sus ocasiones han venido en transiciones. He visto bien en ritmo a los míos. Alguno ha tenido algún golpe y no he podido gesionar como he querido", explicó.

"El arranque ha sido espectacular. Podría pasar que nos pasara, pero no ha sido así. Estaba Busquets rodeando a jugadores de poca experiencia. Yo veo a Sergio y me quedo tranquilo. Los dos centrales han estado soberbios, muy bien", aseguró Luis Enrique.

Uno de los que iba a jugar era Ansu Fati, aunque se quedó en el banquillo los 90 minutos. "Juega en el Barça muchos minutos, iba a jugar pero he tenido que hacer cambios y nos interesa llegar bien como bloque. Participará en los siguientes", incidió.

Eso sí, Luis Enrique también reconoció los debe. "A veces no leemos bien. A veces nos aceleramos. Tenemos fases en las que perdemos el control. A mí no me gusta que los partidos se vuelvan locos", sentenció.