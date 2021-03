Conceição y Taremi no quieren especulaciones con el marcador en Turín

El Oporto dio la sorpresa en Portugal venciendo en la ida de los octavos de final de la Champions por 2-1 a una Juventus a la que Chiesa dio vida en los instantes finales. La vuelta, este martes en Turín, decidirá todo.

En la rueda de prensa previa al choque, Sérgio Conceição, entrenador del cuadro luso, habló para los medios y aseguró que quieren la victoria. "Tendremos el mismo enfoque del último juego, mirando al oponente a los ojos. Queremos un resultado positivo", dijo.

"Hemos jugado muchos partidos y algunos jugadores son duda, como Corona y Grujic. Los entrenadores estamos aquí para encontrar soluciones, pero no puedo decir ahora si jugarán o no", destacó.

Para el duelo, la Juventus recupera a varios hombres importantes, como Cuadrado, Bonucci o Chiellini y el entrenador de los portugueses asumió que es "consciente" de ello y de su "importancia" en el equipo rival.

Por último, cuando se le preguntó por su semejanza con José Mourinho, que también dirigió al Oporto, fue tajante. "Solo trato de hacer mi trabajo. Soy míster desde hace casi diez años y mi trayectoria como futbolista no tiene nada que ver con mi carrera como jugador. No me gusta compararme con otra persona, soy quien soy y espero ganar mañana para clasificarme para la siguiente etapa", explicó.

También habló Taremi, una de las sensaciones del curso, y siguió el discurso de su técnico sobre la victoria en el feudo de la Juve. "Vamos a ganar el partido, no pensamos en empatar o perder. Si lo pensamos, ya hemos perdido. Hemos definido una buena estrategia y lo daremos todo para ganar", dijo.

"Será un gran encuentro, porque somos dos grandes equipos. Es importante que estemos concentrados los 90 minutos y haremos todo lo posible para que el Oporto se clasifique", concluyó.