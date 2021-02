Conde, con ilusión antes del regreso a la Liga

Diez días de larga espera han llegado a su fin. El BeSoccer CD UMA Antequera está de vuelta. Desde el inicio de esta atípica temporada por la situación de pandemia sanitaria fue salvando, semana a semana, cada jornada del campeonato hasta que el 10 de febrero notificó un positivo por coronavirus en la plantilla que le obligó a guardar un confinamiento preventivo.

Superado ya este inconveniente, llega el momento de enfocar de nuevo todos los esfuerzos en la lucha por la permanencia en la máxima categoría. Con todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico bien de salud, este sábado 27 de febrero, a las 19:00 horas, el calendario marca una visita al Pabellón Virgen de la Cabeza del Viña Albali Valdepeñas FS.

Un envite con una dificultad añadida a la habitual de tener enfrente a un rival de entidad que aumenta su potencial como local y esta no es otra que el déficit de ritmo competitivo al no haber podido jugar ningún compromiso desde el disputado en la Ciudad de los Dólmenes con Jimbee Cartagena FS el pasado 6 de febrero.

Miguel Conde Toscano, capitán del equipo, remarca las ganas del vestuario de hacerse aún más fuerte después de este pequeño parón y tomar otra vez la dirección correcta hacia la ansiada salvación. Un cometido que se mantiene accesible y por el que hay que seguir luchando con ahínco con una serie de clubes que también optan a lograr lo mismo.

Los guerreros del conjunto antequerano tuvieron que quedarse en casa durante meses a la espera de poder acabar la campaña y entrenarse como podían hasta la fecha del play off exprés por el ascenso. Ese trabajo lejos de la pista lo han tenido que volver a experimentar en las últimas semanas: "Después de 10 días confinados en nuestras casas haciendo entrenamientos individuales ya lo que queremos es retomar la normalidad; que todo vuelva a como estaba siendo, semanas de entrenamiento intensas, competición y, como digo, es lo que queremos hacer ya. Vamos a Valdepeñas con muchas ganas e ilusión y queremos sumar los tres puntos sea como sea".

Durante el tiempo en el que no ha podido competir en el campeonato doméstico, el cuadro verde ha visto cómo sus rivales más directos han ido recuperando envites que tenían aplazados sin ver modificada su posición en la clasificación y conservando sus opciones de cumplir el reto fijado: "Creo que la Liga está siendo muy igualada y, en diez días de confinamiento, los resultados se han dado como no esperábamos. Seguimos siendo el 15º clasificado y estamos en una buena situación. Han pasado las jornadas y creíamos que los equipos que tenían un desfase de partidos iban a sumar, pero se ha visto que no y estamos todos iguales. Deseando ya retomar el calendario, jugar los encuentros que tenemos atrasados y sumar el máximo número de puntos posibles para situarnos en una zona cómoda".

Viña Albali Valdepeñas pone a prueba este sábado la capacidad de activación de una plantilla que sabe que en cada cita hay muchísimo por conseguir y no puede renunciar a nada sea cual sea la pista que visite o el adversario al que tenga delante. En la primera vuelta el duelo fue muy igualado (3-4) como recuerda Miguel Conde: "A Valdepeñas lo conocemos ya y no se nos olvida el partido de ida ,que se nos fue de aquella manera, en el último minuto, en una jugada un tanto polémica y una expulsión de Conejo, bajo mi punto de vista, injusta. Tenemos que aprender de los errores que cometimos en ese choque, sabemos cómo juegan, cuáles son sus puntos fuertes y vamos a contrarrestarlos como sabemos nosotros, vamos a aprovechar nuestras ocasiones y vamos a intentar ganar el partido, llevarlo a nuestro terreno, y sumar los tres puntos, que es importantísimo".