¿Confía Koeman en Pjanic realmente?

Pjanic no termina de ser titular. EFE

Desde que tuvo lugar una reunión, según 'AS', entre Miralem Pjanic y Ronald Koeman en la que el técnico le transmitió su confianza a mediados de diciembre, el centrocampista no ha terminado de asentarse en el esquema azulgrana. ¿Realmente tiene fe en él o su rendimiento no ha sido suficiente?