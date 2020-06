Confirmada la lesión de Reinier: dos semanas fuera

Malas noticias para Reinier. Se ha confirmado su rotura muscular, la cual se produjo el pasado viernes, durante el entrenamiento del primer equipo del Real Madrid. Estará unas dos semanas de baja.

Reinier fue uno de los jugadores del Castilla citados por Zidane para completar los entrenamientos del primer equipo tras el parón, pese a no poder jugar por tener cubierto el cupo de extracomunitarios.

Todo iba bien hasta que el pasado viernes tuvo que retirarse del entrenamiento. Ahora el diario 'AS' asegura que su lesión muscular, una rotura en el bíceps femoral derecho, está confirmada.

Dice el citado medio que las pruebas han tardado tanto en hacerse para que la inflamación dejase ver bien el alcance de la lesión. Este martes, el brasileño continuó con su día a día, pues las molestias habían remitido bastante.

No tiene prisa el Madrid por recuperarle, y no forzará los plazos en estas dos semanas de recuperación. No puede jugar con el primer equipo y ya ha acabado la temporada del Castilla.