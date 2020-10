Confirmado: 3-0 para la Juve y un punto menos para el Nápoles

Tras todo el lío acontecido por el Juventus-Nápoles, ha sido un juez quien ha tenido que decidir. Ese partido jamás se jugó, pese a que sí se presentó el equipo local. Nunca hizo acto de presencia el equipo visitante.

El partido se decidió finalmente en los despachos. Un juez decidió dar el partido por ganado a la Juventus por 3-0.

Y no solo eso. El Nápoles, además de perder esos tres puntos, ve restado otro más. Entiende este mismo juez que "no existía causa de fuerza mayor" por la que el club no pudiera viajar y disputar dicho partido.

Recordemos que el Nápoles no viajó después de que un par de miembros del club diera positivo en las pruebas. El equipo quedó blequeado y no pudo poner rumbo a Turín.

La Juventus sí se presentó a ese encuentro. El juez Gerardo Mastrandrea ha decidido darle el triunfo y, además, castigar al Nápoles con un punto menos. Ahora, el equipo presidido por De Laurentiis estaría planténadose recurrir dicha sanción al TAS.