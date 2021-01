Confirmado: De Bruyne estará de cuatro a seis semanas de baja

El Manchester City de Pep Guardiola tendrá que afrontar sus próximos compromisos sin una de sus piezas clave, De Bruyne. El centrocampista estará fuera de cuatro a seis semanas por problemas musculares. Walker, otro tocado de la plantilla, sí que se recuperará rápido, pues solo se perderá un encuentro.

"Kyle tiene un gran golpe y no estará disponible, pero espero que llegue al siguiente partido. De Bruyne, como dijo el doctor, estará entre cuatro y seis semanas fuera. Agüero sigue aislado, pero Laporte vuelve a la convocatoria", explicó el entrenador 'skyblue' en rueda de prensa.

Sobre el Kun Agüero, que dio positivo en coronavirus, añadió: "Lo que queremos es que se sienta mejor. Se sentía cansado en los primeros días, tenía los síntomas de su positivo. Hace mucho tiempo que echamos de menos a nuestro mejor delantero".

Y analizó la Superliga Europea que tanto ha dado de qué hablar: "No podemos perder lo que significan las ligas locales. Lo que significa jugar la FA Cup o cualquier otra Liga. El objetivo debe ser hacer cada Liga europea más fuerte, quizá reduciendo el número de equipos. No podemos matar las ligas inferiores o incluso a la Premier League. Tantos partidos, tantas competiciones... Y cada vez menos recuperación. Los jugadores no se quieren lesionar, pero se lesionan. Cuando pedimos las cinco sustituciones, es por eso, aunque no las usemos. Son demasiados partidos y los futbolistas sufren".