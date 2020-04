Confirmados los siete equipos que jugarán Europa si LaLiga se cancela

Aún no se sabe qué pasará con LaLiga. En la Federación se plantean todas las opciones, incluida la de dar por cerrado el curso.

La Comisión Delegada de la Federación ya ha tomado una decisión: en caso de que LaLiga no pueda seguir, el Barça, el Madrid, el Sevilla y la Real Sociedad, los cuatro equipos que terminaron en las primeras posiciones de la clasificación, serán los que irán a la Champions.

A la Europa League irían el Getafe y el Atlético, quinto y sexto clasificado. La última plaza la ocuparía el Athletic, vía Copa.

La Comisión habría decidido, de igual modo, cambiar la normativa de forma que el subcampeón de Copa vaya a Europa si el campeón ya tiene plaza europea. En caso de que ambos tengan ya vacante en Champions o en la Europa League, en ese caso el séptimo clasificado accedería a Europa.

En este caso, la Real ya tiene puesto para la Champions League. Por tanto, el Athletic ocuparía la última plaza vacante para la Europa League.

Se confirma, por tanto, que la clasificación de Liga, en caso de que no pueda seguir el curso, marcará el acceso a Europa.

De igual forma, la Federación ya ha autorizado para que LaLiga pueda terminar más allá del 30 de junio. Será la pandemia por el COVID-19 la que decida si esto es o no posible.

LaLiga, la Federación y los clubes tienen la misma idea en mente: que la temporada se reanude. Pero no depende de ninguno de ellos.

lo aprobado por la RFEF es una lista provisional de clubes para enviar a UEFA en caso de cancelación. No se habló NADA de posible campeón o ascensos y descensos. Eso no se planteará hasta una hipotética CANCELACIÓN

¿Y qué dice LaLiga al respecto? Según informó Isaac Fouto en 'Cadena COPE', el órgano presidido por Tebas no entiende que se apruebe una lista de clubes para Europa si aún no se sabe siquiera si se va a cancelar la temporada. Creen, además, que no pueden tomar decisiones de ese tipo sin acordarlo previamente con LaLiga.

La fuente citada anteriormente deja claro que esta es una lista provisional hecha por la Federación que solo se tendrá en cuenta en caso de que LaLiga se cancele. En esta Comisión Delegada no se ha hablado nada del posible campeón y tampoco se han tratado los temas del ascenso o el descenso.