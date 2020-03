Confirman el primer caso de coronavirus en la MLS

Después de que la MLS anunciase la ampliación del periodo de suspensión de la competición por ocho semanas, un club dio a conocer un positivo.

El New York City publicó un comunicado en sus perfiles sociales en el que afirmó que un miembro del equipo estaba contagiado por el coronavirus.

Se desconoce quién es el infectado y 'Olé' descartó a los argentinos Maxi Moralez y Valentín Castellanos tras hablar con uno de ellos.

New York City FC Sporting Department Confirms First Case of COVID-19



