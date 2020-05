Congo asegura ser inocente tras ser detenido

El ex futbolista de Sporting, Toulouse, Levante, Recreativo, Real Madrid, Vlaladolid, Vitória Guimaraes u Once Caldas Edwin Congo ofreció sus primeras palabras tras ser detenido por la Policía.

Congo aseguró ser inocente tras ser detenido en el marco de una operación antidroga. "Estoy muy tranquilo. No es una situación cómoda pero estoy en casa. Me han hecho una serie de preguntas y, al terminar, he regresado a casa", dijo el ex jugador en 'El Chiringuito de Jugones'.

"Como persona pública siempre he intentado estar con la gente y ayudar. La Policía me ha hecho una serie de preguntas y me ha enseñado fotografías de gente que me habían presentado", aseguró Congo.

El ex jugador aseguró que la Policía le ha dicho que se tiene que "apartar de personas" que no le hacen bien. "Llevaban tiempo siguiéndome y sabían qué hacía, como lo hacía y qué tipo de persona soy", explicó un Congo que estuvo una hora en comisaría.

Fuentes cercanas a Edwin Congo aseguran que lleva un año sin relacionarse con ese grupo. Asimismo, aseguran que es totalmente inocente y que no tiene nada que ver con el tráfico de drogas.