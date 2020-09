"CONMEBOL mandó un protocolo que no era el que va a seguir"

Los positivos en Boca Juniors han traído dolores de cabeza tanto a Argentina, Paraguay como a la CONMEBOL. El último en pronunciarse sobre esto ha sido Ginés González, en su charla con 'Olé', para explicar su parecer sobre cómo se ha llevado esto y ese último giro de la organización con las medidas en caso de contagios.

"CONMEBOL mandó un protocolo que no era lo que ahora dicen que va a hacer. No he sido consultado por nadie, pero cambiaron las reglas de juego. De todos modos, (el ingreso de los jugadores de Boca con PCR positivo) es un tema de Paraguay y no de Argentina", aseguró el ministro de Salud.

En ese escenario, Libertad podría recurrir ante el Ministerio Público por una posible exposición a los contagios del pueblo paraguayo con la entrada de algunos futbolistas de Boca a poco más de un día para el duelo entre ambos.