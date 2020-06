"Conmigo no se hablaría de distancia sideral"

El derbi se sigue jugando antes del pitido inicial. Ya se han cruzado las primeras declaraciones, y Lopera no ha faltado a su cita con la polémica.

Para el ex mandatario verdiblanco, cuestionado al respecto por 'Jugones', dijo que este Betis no tiene plantilla para jugar contra el Sevilla. "El Betis, como ya dije anteriorente, no tiene a los jugadores que debería tener"; espetó.

"Hay que buscar a los Jarni, Finidi, Alfonso, Assunçao... Habría que buscar alguno de esos", afirmó a continuación Lopera.

Y aseguró que si él estuviera al frente del club, la 'distancia sideral' de la que hablan desde el Sevilla no existiría. "Creo que conmigo no. Lo de ir al Madrid y fichar a Alfonso, decirle que se viniera, preguntar cuánto dinero necesitan, toma el dinero y me lo llevo. Eso no lo hacen ahora", dijo.

"Soy el único presidente que ha tenido al Betis en Primera y al Sevilla en Segunda", añadió, como puntilla final al eterno rival hispalense.