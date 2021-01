Conmoción en Turquía: Elabdellaoui podría perder la vista tras un accidente con pirotecnia

El futbolista formado en las categorías inferiores del Manchester City y actual jugador del Galatarasaray Omar Elabdellaoui se encuentra ingresado en un hospital de Turquía tras sufrir un accidente con pirotecnia.

La propia entidad turca informó de lo ocurrido a través de un comunicado oficial: el jugador sufrió graves quemaduras en las manos y en los ojos y en el club comienzan a temer que no pueda recuperar la visión. Su vida, no obstante, no corre peligro.

Después de conocer lo sucedido, tanto Fatih Terim, el entrenador del primer equipo, como Arda Turan se desplazaron hasta el hospital para transmitirle todo su apoyo a Elabdellaoui.

Asimismo, como informa el diario 'AS', después de que circularan por redes sociales algunas fotografías del futbolista siendo trasladado en ambulancia, el vicepresidente del Galatasaray, Abdurrahim Albayra, pidió respeto para el jugador, su familia y el club.