Gerrard lleva al Rangers a la victoria en el 'Old Firm' y al liderato matemático

El partido más esperado en Celtic Park acabó con victoria del Rangers. El conjunto protestante asaltó la casa del rey de Escocia para hacerse con una victoria vital en la lucha por el título.

'Old Firm' fue protestante gracias a Connor Goldson. El central del Rangers marcó los dos tantos con los que se decidió el encuentro este sábado. Dos golpes en los inicios de cada una de las mitades para dar un golpe sobre la mesa.

El primero fue un gol de puro central. Con una falta botada por Tavernier, Goldson, en el primer palo, prolongó el balón mientras se tiraba de cabeza para sorprender a Barkas.

No pudo reaccionar el conjunto de Neil Lennon, que pese a la insistencia en la búsqueda por el gol no pudo perforar el arco de un McGregor que no tuvo que hacer ninguna parada.

La sentencia, aun cuando faltaban todavía 40 minutos para el final, lo firmaría de nuevo Connor Goldson. Esta vez el central hizo de '9' para rematar un balón suelto en el área y firmar el 0-2.

En el 'Old Firm' 421 en toda la historia, el Rangers se acerca al Celtic en victorias (160 para los protestantes, 162 para los católicos) y gana por segunda vez consecutiva.