"Conozco amigos que tomaron el camino fácil y ahora están muertos"

En unas declaraciones concedidas a 'The Sun', el jugador del Tottenham Davinson Sánchez quiso hablar sobre su dura infancia en un barrio conflictivo de Colombia, en el que creció rodeado de delincuencia, pobreza, peleas y disparos.

Quién iba a imaginar que años después se convertiría en una de las grandes estrellas de la Premier League, de la mano de un Tottenham con el que ya ha jugado 125 partidos oficiales.

"Vi muchas cosas malas como drogas y gente robando. Conozco amigos que tomaron lo que yo llamo el camino fácil y algunos de ellos ahora están muertos o en la cárcel, porque estaban involucrados en cosas malas", comentó el central 'cafetero' de 24 años.

Y añadió: "Tomar el camino más fácil nunca fue una opción para mí. Mi padre me llevaba al fútbol, pero a veces era difícil porque también tenía que llevar comida a la mesa. Entrenaba todos los días después de la escuela y luego tenía que coger tres autobuses para volver a casa. Tardaba casi dos horas. Después hacía los deberes y muchas veces me quedaba dormido".

Además, explicó las dificultades que vivieron en su familia para que pudiera jugar al fútbol: "Un día, cuando tenía diez u once años, les dije: 'Esto nos está quitando los ahorros. Sé dónde paran los autobuses, así que ahora tengo la edad suficiente para viajar por mi cuenta".

Finalmente, Davinson desveló que tuvo en sus manos una oferta del Barcelona, pero la descartó porque era para jugar en el filial y él quería hacerlo en el fútbol profesional.

"Tienen que comprobar el acuerdo porque no voy al segundo equipo', les advertí. No aceptaron, así que dije que el trato no era para mí", sentenció el colombiano, que tras rechazar al mismísimo Barça se marchó al Ajax y, tan solo un año después, aterrizó en la Liga Inglesa.