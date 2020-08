Conte da como favorito al Sevilla

Antonio Conte, entrenador del Inter, cree que el Sevilla es el favorito para ganar la Europa League. Se verá las caras con ellos en el duelo definitivo para decidir quién levanta el trofeo. En 'Sky Sport', antes de la rueda de prensa oficial, explicó que lo cree así porque los hispalenses tienen más experiencia.

"¿Superar al Sevilla? Tenemos menos experiencia que ellos, el Sevilla tiene jugadores habituados a estos partidos y por eso parten ligeramente en ventaja respecto a nosotros. Hay solo un modo de entrar en la historia del club: ganar", afirmó el técnico al medio antes mencionado.

Ya ante los periodistas en su comparecencia previa, aseveró: "De futbolista he jugado finales, he ganado y he perdido. De lo que me he dado cuenta es de que solo se acuerdan cuando ganas. Tenemos que tener entusiasmo que servirá en el futuro".

"En el momento que acepté el cargo, tenía que tener claro que podría competir para ganar algo. Hemos sido siempre competitivos gracias a los chicos. Las ideas han ido calando poco a poco y los chicos han crecido. Así ha aumentado el coraje de los chicos", añadió.

Pronto, el entrenador podría dejar el club, conque también le preguntaron sobre sus sensaciones teniendo en cuenta que podría despedirse: "Buscaré vivir la final, de mi carrera he aprendido a vivir los momentos a 360 grados sin arrepentirme".

Diego Godín estuvo a su lado. Sabe lo que es verse las caras con el Sevilla, pero no cree que tenga muchas claves que darle a su técnico: "No tengo que dar consejos para la final. Trabajo para ganar como todos. Para ello, tenemos que hacer lo que hemos preparado y jugar con el corazón. Tenemos que hacer de todo para conseguir el trofeo".

"Le he dado consejos (a Conte), pero no puedo decirlo. Tenemos un gran respeto para el Sevilla y su historia en esta competición, pero, al mismo tiempo, si hemos llegado aquí, buscaremos jugar nuestras cartas del mejor modo posible", añadió el defensa 'nerazzurri'.

Handanovic también aportó su perspectiva: "Cuando llegué al Inter, lo hice para luchar por trofeos. No hemos podido, pero por fin ha llegado este momento. Estos partidos deberían ser la normalidad para este equipo como hace 10-15 años. Creemos que hemos llegado al punto de luchar por cosas importantes".

"Las victorias dan confianza y ayudan a crecer y corregir los errores, en eso hemos mejorado. Todo el equipo quiere trabajar y sacrificarse para saber cómo ganar los partidos. Hemos mejorado en saber leer los partidos y se nota. El grupo es fuerte y compacto", concluyó.