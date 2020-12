"Conte debe tener más respeto"

La nueva eliminación del Inter de Milán en la fase de grupos de la Champions ha desatado numerosas críticas en Italia, con el entrenador Antonio Conte siendo el centro de las mismas.

Uno de los que más atizó al conjunto lombardo fue un Fabio Capello que destacó en 'Sky Sport' la falta de rabia e intensidad de los jugadores de la entidad del Giuseppe Meazza, que necesitaban ganar sí o sí y no pudieron pasar del empate.

"No he visto en los jugadores del Inter esa actitud rabiosa de quien está obligado a ganar para pasar de ronda", explicó el que fuera seleccionador de Inglaterra. Unas palabras que llegaron a Antonio Conte.

"A una cosa así no tengo nada que responder", aseguró el preparador del Inter, que defendió de paso su criticado estilo de juego. "El Shakhtar cambió su sistema de juego, que para ellos es como el Ave María, así que piensen antes de preguntar", aseguró.

Ante esta respuesta, Capello replicó de inmediato. "Entonces, Antonio, ¿su Inter no tiene un plan B?", expresó. "El plan B lo tenemos, pero no lo queremos decir porque, si no, estudian también ese", contestó Conte.

Unas respuestas que hicieron que Fabio cargara todavía con más dureza contra Conte. "Esta noche no escuchamos ninguna explicación sobre este partido, es demasiado fácil venir aquí sonriente cuando se gana. Hace falta más respeto para los periodistas, los compañeros y para todos los que trabajan en el mundo del fútbol", sentenció.